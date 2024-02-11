Шикунов: «Джикия играл, был капитаном, а потом резко все закончилось»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о ситуации с капитаном красно-белых Георгием Джикией.

«Я сейчас не понимаю цели и задачи команды. Но то, что такое произошло, и Джикии резко не стало — это странно. Он играл, был капитаном, мы его все любили, и он любил «Спартак», а потом резко что-то пробежало между ними, и Джикия закончился. Или это уже все, и они никогда не найдут общий язык, или они еще могут сесть за стол переговоров и договориться. Может, он думает: сейчас у Абаскаля что-то не получится, его уберут, и я буду на своем месте, буду играть. Чем уйду и больше никогда в «Спартак» не попаду, а я люблю «Спартак». Он реально красно-белый», — приводит слова Шикунова Metaratings.ru.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. На счету 30-летнего защитника 5 голов и 11 результативных передач в 212 матчах. Соглашение игрока с клубом действует до 31 мая 2024.