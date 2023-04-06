Дамир Юсупов заявил, что хотел бы увидеть художественный фильм о Дасаеве

Герой России летчик Дамир Юсупов ответил на вопрос, о ком из футболистов «Спартака» хотел бы увидеть художественный фильм.

«Я воспитывался на играх «Спартака» с 1987 года, когда главным тренером был Константин Иванович Бесков. В той команде блистали Ринат Дасаев, Сергей Родионов, Виктор Пасулько, Вагиз Хидиятуллин. Мне бы хотелось посмотреть кино о Ринате Дасаеве, тем более он признавался лучшим вратарем мира и татарин, как и я», — приводит «РБ Спорт» слова Юсупова.

Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год. В составе красно-белых он провел 335 матчей.