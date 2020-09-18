Глушаков ответил на вопрос об отношениях с футболисткой ЦСКА Коваленко

Полузащитник Денис Глушаков, который на данный момент находится без клуба, не стал комментировать свои отношения с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.

«Да, мы встречаемся, но о личной жизни — не говорю. Почему она не играет сейчас? Восстанавливается после травмы, поэтому сейчас и не на поле, со мной это связывать не надо», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».

Впервые пара появилась вместе на публике во время матча 7-го тура Тинькоффф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1).