Глушаков ответил на вопрос об отношениях с футболисткой ЦСКА Коваленко
14:25
Полузащитник Денис Глушаков, который на данный момент находится без клуба, не стал комментировать свои отношения с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко.
«Да, мы встречаемся, но о личной жизни — не говорю. Почему она не играет сейчас? Восстанавливается после травмы, поэтому сейчас и не на поле, со мной это связывать не надо», — сказал Глушаков на видео Youtube-канала «Коммент. Шоу».
Впервые пара появилась вместе на публике во время матча 7-го тура Тинькоффф РПЛ ЦСКА — «Спартак» (3:1).
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