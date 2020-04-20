«Да что же это творится?» Жена Карпина выложила забавное фото новорожденной дочери
16:22
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала фотографию новорожденной дочери.
Да что же это творится вокруг?! - подисала Карпина фото в Instagram.
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Девочку, которая родилась 4 апреля, назвали Александрой. У Карпина также есть четыре дочери: Мария (22 года), Валерия (17 лет), Даша (род. 04.09.2018) и внебрачная дочь Вероника.