ЦСКА выступил с заявлением о возврате билетов на матч с «Зенитом»
Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о возврате билетов на матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита». Встреча должна была состояться 22 марта на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.
Возврат денежных средств болельщикам ЦСКА будет осуществляться после 30 апреля.
«Уважаемые болельщики! В связи с текущей ситуацией в стране, вызванной COVID-19, и в связи с ограничениями в работе клубного офиса, а также в банковской сфере в силу распоряжения Президента России и указа Мэра Москвы возврат денежных средств за купленные билеты на матч ПФК ЦСКА — «Зенит», который должен был состояться 22 марта, будет осуществляться после 30 апреля. О точных датах мы сообщим дополнительно. Обращаем ваше внимание, что в случае проведения данного матча в другую дату приобретенные ранее билеты будут действительны», — говорится в заявлении красно-синих.
РПЛ приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.
ЦСКА занимает пятое место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. «Зенит» — 50 баллов и первая строчка.
Информация о возврате билетов на матч #ЦСКАзенит https://t.co/Gzd2wiSLEE— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 6, 2020
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/informatsiya-o-vozvrate-biletov-na-match-pfk-cska-zenit/