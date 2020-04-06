РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА выступил с заявлением о возврате билетов на матч с «Зенитом»

16:45
ЦСКА вернет деньги фанатам на матч с «Зенитом» после 30 апреля. Фото Александр Федоров, "СЭ"
ЦСКА вернет деньги фанатам на матч с «Зенитом» после 30 апреля. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Пресс-служба ЦСКА опубликовала информацию о возврате билетов на матч 23-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Зенита». Встреча должна была состояться 22 марта на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.

Возврат денежных средств болельщикам ЦСКА будет осуществляться после 30 апреля.

«Уважаемые болельщики! В связи с текущей ситуацией в стране, вызванной COVID-19, и в связи с ограничениями в работе клубного офиса, а также в банковской сфере в силу распоряжения Президента России и указа Мэра Москвы возврат денежных средств за купленные билеты на матч ПФК ЦСКА — «Зенит», который должен был состояться 22 марта, будет осуществляться после 30 апреля. О точных датах мы сообщим дополнительно. Обращаем ваше внимание, что в случае проведения данного матча в другую дату приобретенные ранее билеты будут действительны», — говорится в заявлении красно-синих.

РПЛ приостановлена из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19.

ЦСКА занимает пятое место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ после 22 туров. «Зенит» — 50 баллов и первая строчка.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/informatsiya-o-vozvrate-biletov-na-match-pfk-cska-zenit/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 18598
Все опросы
Как вы заполните паузу в РПЛ и еврофутболе?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир