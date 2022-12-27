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Сегодня, 16:30

«Езжай домой, клоун!» ЦСКА пошутил о перепалке Федотова и Абаскаля в новогоднем видео

ЦСКА выпустил предновогодний ролик с шуткой про перепалку Федотова и Абаскаля
Руслан Минаев
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Владимир Федотов.

Пресс-служба ЦСКА представила новогодний видеоролик с участием игроков клуба. В нем футболисты армейцев на корпоративе соревнуются с известными болельщиками команды.

В качестве фанатов в ролике приняли участие комики Филипп Воронин, Игорь Джабраилов, Михаил Грушевский и актеры Алексей Лукин и Дмитрий Чеботарев.

ЦСКА представляли Иван Обляков, Константин Кучаев, Игорь Дивеев, Максим Мухин и Матвей Лукин.

В концовке видео в офис заходит главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, который бросает фразу клоуну, веселившему собравшихся.

«Что ты машешь своими руками. Езжай домой, клоун», — сказал Федотов. После чего удаляется вместе с ним.

Вероятно, это отсыл к эпизоду между тренером армейцев и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Специалисты вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

После этого инцидента Федотова дисквалифицировали на две игры (одну — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на один матч.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Владимир Федотов. «Че ты там машешь руками? Ты, езжай домой, клоун!» С чего началась перепалка Федотова и Абаскаля в дерби

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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