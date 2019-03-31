ЦСКА – "Уфа": гости сыграют в белом

"Уфа" сыграет с ЦСКА в белой форме в матче 21-го тура чемпионата России, информирует Твиттер уфимцев. Армейцы выйдут на поле в традиционных красно-синих цветах. Встреча пройдет сегодня, 31 марта, начало – в 16.30 (мск).
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 20 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 15-й строчке.
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На "ВЭБ-Арене" завершилось предматчевое совещание– ФК УФА (@UfaFc) 31 марта 2019 г.
Наша команда сегодня сыграет в белом! pic.twitter.com/qiXn5c9Gdc
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