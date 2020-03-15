ЦСКА — «Уфа»: Чалов и Дзагоев выйдут с первых минут
15:22
В матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА сыграет с «Уфой». Стали известны стартовые составы команд.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Магнуссон, Мариу Фернандес, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Карпов, Гогуа, Набакин, Кучаев, Марадишвили, Бийол, Шкурин.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Кротов, Алиев, Фомин, Карп, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Терентьев, Голубев, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.
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