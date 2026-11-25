ФХР назвала юридически несостоятельными доводы ИИХФ для обжалования решения CAS

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением в ответ на намерение Международной федерации хоккея (ИИХФ) обжаловать в Федеральном суде Швейцарии решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских сборных к международным турнирам.

«ФХР считает несостоятельными и надуманными аргументы для обжалования решения CAS, указанные в пресс-релизе ИИХФ. ФХР считает, что действия ИИХФ нарушают соглашение с ФХР о незамедлительном исполнении решения», — говорится в заявлении федерации.

В ФХР подчеркнули, что обжалование не приостанавливает действие решения CAS. По мнению российской стороны, ИИХФ нарушает достигнутые договоренности, отказываясь исполнять постановление арбитража.

Также в федерации отметили, что решение CAS было принято единогласно, в том числе арбитром, назначенным ИИХФ. При этом международная федерация не выдвигала претензий к независимости судей во время разбирательства, а заявление об отводе двух арбитров подала лишь через две недели после вынесения решения.

«ФХР продолжит последовательно и решительно отстаивать принципы олимпизма и недискриминации в спорте, защищать права и законные интересы российских спортсменов, используя все доступные правовые средства защиты», — отмечается в заявлении.

30 октября CAS обязал ИИХФ допустить российские сборные к международным соревнованиям. Позднее телеканал TSN сообщил, что международная федерация решила оспорить вердикт из-за предполагаемых нераскрытых деловых связей двух из трех арбитров с Россией. 16 ноября CAS подтвердил получение ходатайства ИИХФ об отводе двух арбитров, однако 19 ноября отказался его рассматривать.

25 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщал, что апелляция международной федерации еще не поступила в Федеральный суд Швейцарии.