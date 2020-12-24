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ЦСКА убрал имя нового руководителя «Локомотива» из совета директоров на сайте

Скриншот официального сайта ЦСКА.
Скриншот официального сайта ЦСКА.
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Новый председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник больше не значится на сайте ЦСКА как член совета директоров. В соответствующем разделе на веб-портале армейцев его уже нет, хотя еще сегодня он там был.

До этого был утвержден новый состав совета директоров «Локомотива»: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Генеральным директором «Локо» стал Владимир Леонченко.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/club/sovet-direktorov/

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