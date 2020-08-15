ЦСКА — «Тамбов»: видеотрансляция матча чемпионата России
16:00
В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
Команды провели между собой всего два матча в истории, обе встречи армейцы выиграли со счетом 2:0 в прошлом сезоне чемпионата.
Следить за матчем ЦСКА — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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