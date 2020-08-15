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ЦСКА — «Тамбов»: видеотрансляция матча чемпионата России

16:00
ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» в матче 2-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» в матче 2-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Команды провели между собой всего два матча в истории, обе встречи армейцы выиграли со счетом 2:0 в прошлом сезоне чемпионата.

Следить за матчем ЦСКА — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов»

ЦСКА — Тамбов

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