В субботу, 15 августа, состоится матч 2-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Тамбов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Команды провели между собой всего два матча в истории, обе встречи армейцы выиграли со счетом 2:0 в прошлом сезоне чемпионата.

Следить за матчем ЦСКА — «Тамбов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Тамбов»