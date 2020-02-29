ЦСКА спасся от поражения в матче с «Уралом»

ЦСКА и «Урал» сыграли вничью (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

Первый мяч на 72-й минуте забил Эрик Бикфалви. В концовке результат сравнял Мариу Фернандес.

«Урал» набрал 25 очков. Команда на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 35 очков и второе место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)

Голы: Бикфалви, 72 (0:1). Мариу Фернандес, 90+1 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 67), Дзагоев (Шкурин, 74), Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 80), Чалов.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Вилюш, Золотов, Кухарчик, Бумаль, Бикфалви, Егорычев, Димитров (Аугустыняк, 73), Панюков (Погребняк, 79).

Предупреждения: Поляков, 14. Бикфалви, 53.

Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Хатуев (Грозный).

ВАР: Волошин (Смоленск). Богданов (Верея).

29 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».