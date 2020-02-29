ЦСКА спасся от поражения в матче с «Уралом»
ЦСКА и «Урал» сыграли вничью (1:1) в матче 20-го тура чемпионата России.
Первый мяч на 72-й минуте забил Эрик Бикфалви. В концовке результат сравнял Мариу Фернандес.
«Урал» набрал 25 очков. Команда на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. У ЦСКА 35 очков и второе место.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
ЦСКА — «Урал» (Екатеринбург) — 1:1 (0:0)
Голы: Бикфалви, 72 (0:1). Мариу Фернандес, 90+1 (1:1).
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Магнуссон, Карпов, Мариу Фернандес, Ахметов (Бистрович, 67), Дзагоев (Шкурин, 74), Сигурдссон, Влашич, Обляков (Кучаев, 80), Чалов.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, Вилюш, Золотов, Кухарчик, Бумаль, Бикфалви, Егорычев, Димитров (Аугустыняк, 73), Панюков (Погребняк, 79).
Предупреждения: Поляков, 14. Бикфалви, 53.
Судьи: Кукуян (Сочи). Ширяев (Ставрополь), Хатуев (Грозный).
ВАР: Волошин (Смоленск). Богданов (Верея).
29 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».