ЦСКА — «Спартак»: все голы матча
19:40
Армейцы принимают красно-белых в столичном дерби в 7-м туре Тинькофф — чемпионта России.
Красивый мяч Понсе и ответный удар после углового Магнуссона — в первом тайме ЦСКА и «Спартак» обменялись голами.
Эсекиэль Понсе, 11 — 0:1
Понсе идеально обработал передачу Бакаева выстрелил по воротам Акинфеева ?— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
Так «Спартак» повел:https://t.co/6o0jgFjLGn pic.twitter.com/LaIIKfTGYU
Хердур Магнуссон, 30 — 1:1
Магнуссон не заметил сопротивления Умярова и огорчил Максименко— Матч ТВ (@MatchTV) September 13, 2020
«Спартак» пропустил шестой мяч из шести в этом сезоне со стандартов:https://t.co/6o0jgFjLGn pic.twitter.com/JV09m7hOXy
Никола Влашич, 45+1 — 2:1
«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи