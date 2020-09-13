РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: все голы матча

19:40
13 сентября. Москва. Гол Эсекиэля Понсе в матче ЦСКА — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
13 сентября. Москва. Гол Эсекиэля Понсе в матче ЦСКА — «Спартак». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Армейцы принимают красно-белых в столичном дерби в 7-м туре Тинькофф — чемпионта России.

Красивый мяч Понсе и ответный удар после углового Магнуссона — в первом тайме ЦСКА и «Спартак» обменялись голами.

Эсекиэль Понсе, 11 — 0:1

Хердур Магнуссон, 30 — 1:1

Никола Влашич, 45+1 — 2:1

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир