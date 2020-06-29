ЦСКА — «Спартак»: видео трансляция матча 30 июня — в 20.30
29 июня 2020, 20:30
30 июня ЦСКА дома примет «Спартак» в рамках матча 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
Армейцы занимают пятое место с 37 очками в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые — 32 балла и шестая строчка.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию, прямой эфир будет доступен на телеканале «Матч ТВ».
Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»
Результаты опроса
проголосовало: 7946Все опросы
Как закончится дерби ЦСКА — «Спартак» в 25-м туре РПЛ?
Крупной победой ЦСКА
5.3%
Победой ЦСКА с перевесом в один-два мяча
21.0%
Результативной ничьей
13.6%
Нулевой ничьей
5.6%
Крупной победой «Спартака»
12.4%
Победой «Спартака» с перевесом в один-два мяча
42.1%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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