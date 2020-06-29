30 июня ЦСКА дома примет «Спартак» в рамках матча 25-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы занимают пятое место с 37 очками в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые — 32 балла и шестая строчка.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию, прямой эфир будет доступен на телеканале «Матч ТВ».

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»