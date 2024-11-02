ЦСКА сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 2 ноября

ЦСКА принимает «Спартаком» в 14-м туре чемпионата России в субботу, 2 ноября. Матч пройдет на «ВЭБ-Арене», стартовый свисток — в 20.45 по московскому времени.

Трансляцию московского дерби покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, прямой эфир начнется в 20.00 мск. Также встречу из эфира «Матч ТВ» покажут онлайн-кинотеатры «Okko Спорт» и «Кинопоиск».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 14-го тура РПЛ. Ключевые события и результат игры ЦСКА — «Спартак» также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В чемпионате России-2024/25 армейцы набрали 24 очка и перед туром расположились на пятом месте в турнирной таблице, спартаковцы — с 22 очками шли шестыми.