В «Спартаке» сообщили, что Зобнин и Мартинс получили повреждения на тренировке

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травмированных игроках перед матчем 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировочного процесса, поэтому пропускают сегодняшний матч. Рассчитываем на их скорейшее восстановление», — сказал Зеленов.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 2 ноября на стадионе «ВЭБ Арена» (Москва, Россия). Начало — в 20.45 по московскому времени.