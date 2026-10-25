ЦСКА — «Спартак»: символический удар перед матчем нанес певец Жуков

Певец и музыкальный продюсер Сергей Жуков нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком матча ЦСКА — «Спартак» в 12-м туре чемпионата России.

Солист и лидер группы «Руки Вверх» является болельщиком армейского клуба.

Следить за ключевыми событиями игры, изменениями счета и итоговым результатом можно в матч-центре и текстовой онлайн-трансляции «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

25 октября, 16:00. ВЭБ Арена (Москва)

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