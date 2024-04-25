Деменко: «У «Зенита» могут начаться проблемы, и Семак это чувствует»

Бывший игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением об игре петербургского клуба в текущем сезоне РПЛ.

В среду, 24 апреля, команда Сергея Семака потерпела домашнее поражение от «Рубина» (0:2) в перенесенном матче 21-го тура.

«Зениту» тяжело даются игры с командами из второй восьмерки нашего чемпионата. Петербуржцы могли потерять очки еще с «Оренбургом», у них были хорошие моменты. «Рубин» классом повыше и воспользовался своими шансами.

А следующий матч у «Зенита» с «Динамо». Все-таки борьба за чемпионство сказалась психологически. Чувствовался груз ответственности. Сейчас, после ряда поражений, команда выглядит уверенно, и легко заиграла — напряжение ушло. У «Зенита» могут начаться проблемы, и Семак это чувствует», — цитирует Деменко Legalbet.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет 1 очко.

28 апреля «Зенит» сыграет на выезде против «Динамо», а «Краснодар» днем позже проведет гостевую встречу с «Крыльями Советов».