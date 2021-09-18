ЦСКА — «Спартак»: дата, время начала и прямая трансляция матча
ЦСКА и «Спартак» сыграют в 8-м туре РПЛ. Матч назначен на понедельник, 20 сентября.
Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Время начала — 19.30 (мск).
ЦСКА и «Спартак» перед туром соседствовали в турнирной таблице чемпионата России. У команд — по 10 очков, армейцы занимали 8-е место, спартаковцы — 9-е.
Столичное дерби покажет телеканал «Матч ТВ». Начало прямого эфира на федеральном телеканале — 19.00 (мск). Трансляция игры также будет доступна онлайн на этой странице сайта.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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