Гамула не считает, что арбитру Панину что-то грозит из-за нарушений правил

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение арбитра Игоря Панина разрешить футболистам определить того, кто производит начальный удар, с помощью игры «камень, ножницы, бумага».

«Грозит ли что-то Игорю Панину? Думаю, нет. Да и за что? Мы тоже в студии сейчас сидели и разыгрывали на «камень, ножницы, бумага». Это нормальная ситуация, ничего плохого в этом нет», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Перед матчем 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» арбитр Игорь Панин вопреки правилам игры разрешил футболистам определить того, кто производит начальный удар, с помощью игры «камень, ножницы, бумага».

В правиле 8 в основном варианте правил на английском языке говорится, что это определяется «подбрасыванием монеты» (toss of a coin). В русском, правда, почему-то используется слово «жребий», что несет несколько иной смысл.