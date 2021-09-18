Гамула не считает, что арбитру Панину что-то грозит из-за нарушений правил
Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал решение арбитра Игоря Панина разрешить футболистам определить того, кто производит начальный удар, с помощью игры «камень, ножницы, бумага».
«Грозит ли что-то Игорю Панину? Думаю, нет. Да и за что? Мы тоже в студии сейчас сидели и разыгрывали на «камень, ножницы, бумага». Это нормальная ситуация, ничего плохого в этом нет», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Перед матчем 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Крылья Советов» — «Ростов» арбитр Игорь Панин вопреки правилам игры разрешил футболистам определить того, кто производит начальный удар, с помощью игры «камень, ножницы, бумага».
В правиле 8 в основном варианте правил на английском языке говорится, что это определяется «подбрасыванием монеты» (toss of a coin). В русском, правда, почему-то используется слово «жребий», что несет несколько иной смысл.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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