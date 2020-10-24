ЦСКА сообщил о сокращении билетных программ на ближайшие матчи РПЛ и Лиги Европы
ЦСКА сообщил о сокращении числа билетов на матч Тинькофф-РПЛ против «Арсенала», а также на игру Лиги Европы против «Динамо» из Загреба. Причиной стали рекомендации Роспотребнадзора в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом.
Владельцы абонементов смогут приобрести билеты на игру с хорватской командой по упрощенной схеме, при этом им продлен приоритетный период покупки билетов на игру.
Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 26 октября, в Лиге Европы армейцы сыграют 29 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/ob-izmeneniyakh-v-biletnykh-programmakh-na-matchakh-kluba-26-i-29-oktyabrya/