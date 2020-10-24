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ЦСКА сообщил о сокращении билетных программ на ближайшие матчи РПЛ и Лиги Европы

16:22
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ЦСКА сообщил о сокращении числа билетов на матч Тинькофф-РПЛ против «Арсенала», а также на игру Лиги Европы против «Динамо» из Загреба. Причиной стали рекомендации Роспотребнадзора в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом.

Владельцы абонементов смогут приобрести билеты на игру с хорватской командой по упрощенной схеме, при этом им продлен приоритетный период покупки билетов на игру.

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоится 26 октября, в Лиге Европы армейцы сыграют 29 октября.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/ob-izmeneniyakh-v-biletnykh-programmakh-na-matchakh-kluba-26-i-29-oktyabrya/

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