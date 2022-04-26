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Кавазашвили пожелал «Спартаку» обрести величие под руководством Леонида Федуна

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

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«Меня это только радует. Я счастлив от того, что он читает наше интервью, слушает, о чем говорят ветераны. Мы все хотим, чтобы «Спартак» был в своем величии, и пускай будет под руководством господина Федуна. Мы не возражаем. Он очень много сделал для «Спартака», например создал великолепный концертный зал в лице стадиона «Открытие Арена». Спасибо ему большое», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.

Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
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 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
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 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
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 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
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 Урал 26 5 9 12 18-29 24
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 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
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30.04 14:00
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 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ростов
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