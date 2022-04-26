Кавазашвили пожелал «Спартаку» обрести величие под руководством Леонида Федуна

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с «СЭ» высказался о заявлении владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что он не собирается продавать клуб и покидать Россию.

«Меня это только радует. Я счастлив от того, что он читает наше интервью, слушает, о чем говорят ветераны. Мы все хотим, чтобы «Спартак» был в своем величии, и пускай будет под руководством господина Федуна. Мы не возражаем. Он очень много сделал для «Спартака», например создал великолепный концертный зал в лице стадиона «Открытие Арена». Спасибо ему большое», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Ранее появилась информация, что Федун, который приобрел контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году, может продать клуб иностранным инвесторам.

После 26 туров Тинькофф РПЛ-2021/22 «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице с 31 очком. Красно-белые вышли в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют с «Енисеем» на своем поле.