Владимир Пономарев: «Бохинен — игрок не уровня ЦСКА. Молодцы, что отпустили»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Салернитана» выкупила трансфер Эмиля Бохинена.
«Бохинен почти ж не играл в ЦСКА. Парень молодой, зачем тогда сидеть в запасе? Правильно сделал, что ушел, надо играть постоянно в основном составе, иначе это будет деквалификация. Все теряются, если сидят на скамейке запасных. Ну есть и те, которые сидят там по 10 лет и получают деньги, как Ананидзе в «Спартаке». Заработал деньги, уехал в Тбилиси обратно, купил шикарный дом, стал миллионером, но почти не играл, забил 10-12 мячей за 10 лет. Наши молодцы, что отпустили. Бохинен — игрок не уровня ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».
Полузащитник перешел в «Салернитану» в зимнее трансферное окно. Он сыграл 11 матчей, отдал 1 результативную передачу и помог клубу сохранить прописку в серии А.
В составе красно-синих Бохинен забил 2 мяча в 14 матчах.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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