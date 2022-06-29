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Владимир Пономарев: «Бохинен — игрок не уровня ЦСКА. Молодцы, что отпустили»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что «Салернитана» выкупила трансфер Эмиля Бохинена.

«Бохинен почти ж не играл в ЦСКА. Парень молодой, зачем тогда сидеть в запасе? Правильно сделал, что ушел, надо играть постоянно в основном составе, иначе это будет деквалификация. Все теряются, если сидят на скамейке запасных. Ну есть и те, которые сидят там по 10 лет и получают деньги, как Ананидзе в «Спартаке». Заработал деньги, уехал в Тбилиси обратно, купил шикарный дом, стал миллионером, но почти не играл, забил 10-12 мячей за 10 лет. Наши молодцы, что отпустили. Бохинен — игрок не уровня ЦСКА», — сказал Пономарев «СЭ».

Полузащитник перешел в «Салернитану» в зимнее трансферное окно. Он сыграл 11 матчей, отдал 1 результативную передачу и помог клубу сохранить прописку в серии А.

В составе красно-синих Бохинен забил 2 мяча в 14 матчах.

Эмиль Бохинен. ЦСКА объявил о переходе Бохинена в «Салернитану»
Владимир Пономарев
Эмиль Бохинен
ФК Салернитана
ФК ЦСКА (Москва)
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