ЦСКА — «Ростов»: Влашич, Гайч и Еременко выйдут на поле с первых минут
Стали известны составы на матч 14-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Ростовом».
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Зайнутдинов, Дзагоев, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Гайч.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Бистрович, Чалов, Шкурин, Эджуке.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Осипенко, Поярков, Павловец, Еременко, Глебов, Хашимото, Алмквист, Гигович, Полоз.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Гапечкин, Алеесами, Тугарев, Сухомлинов, Обухов, Тошевски.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.