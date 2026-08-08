ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд

ЦСКА и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 мск.

ЦСКА: Тороп, Рейс, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Круговой, Баринов, Обляков, Кисляк, Глебов, Лусиано Гонду.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.