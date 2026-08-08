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8 августа, 18:53

Талалаев — о победе над «Крыльями Советов»: «Хиль возвращается — мы его зовем кормильцем»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.

«Смотрели за «Крыльями», видим, что они играют в футбол, с нами продолжили, с другими продолжат играть, потому что у тренера есть почерк. А мы делаем то, что умеем — бегаем, боремся, стандарты реализовываем. И Хиль возвращается — мы его зовем нашим кормильцем. Вы можете видеть: у него есть момент — он его реализовывает. Хорошо для уверенности, что не пропустили, новый вратарь «сухой» матч сыграл, ребята почувствовали все то, что было в прошлом сезоне, когда каждый друг за друга старается, пластается», — цитирует Талалаева matchtv.ru.

Брайан Хиль вышел на замену на 54-й минуте и забил второй мяч «Балтики» на 81-й минуте.

В следующем туре калининградцы 16 августа примут «Спартак». «Крылья Советов» сыграют дома с махачкалинским «Динамо» в этот же день.

Источник: matchtv.ru
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
Брайан Хиль («Балтика»)
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ЦСКА — «Ростов»: стартовые составы команд
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 2
П
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Педро

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Балтика

 2
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Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
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Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
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Оренбург

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