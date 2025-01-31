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Сегодня, 10:30

ЦСКА — «Ростов»: прямая трансляция матча Зимнего кубка РПЛ начнется в 19.30 мск

ЦСКА и «Ростов» сыграют в Зимнем кубке РПЛ 31 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Ростов» сыграют в Winline Зимнем кубке РПЛ-2025 в пятницу, 31 января. Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры ЦСКА и «Ростова». В прямом эфире матч можно смотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Также трансляция пройдет на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке).

Товарищеские матчи. Клубы. .
31 янв, 19:30. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)
ЦСКА
Ростов

Шесть участников турнира — «Спартак», «Динамо», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды проводят по три матча в трех группах, а затем пройдут финальный матч, а также игры за третье и пятое места между клубами из разных троек.

Турнир проходит с 30 января по 11 февраля 2025 года.

ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Федоров оценил игру «Рубина» в текущем сезоне
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
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