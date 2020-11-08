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ЦСКА — «Ростов»: правильно ли назначен пенальти? Почему не повторен 11-метровый удар?

18:30
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева. Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева. Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева. Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева. Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.
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На 59-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Ростов» верное решение принял арбитр Алексей Матюнин, назначив пенальти в ворота армейцев. Судья исправил свою ошибку, которую он допустил двумя минутами ранее, неправильно оценив единоборство Виктора Васина и Кенто Хасимото.

Момент с пенальти "Ростова" в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти "Ростова" в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.

На помощь рефери пришли видеоассистенты Алексей Сухой и Егор Болховитин. Они при проверке обратили внимание на то, что защитник красно-синих в борьбе за мяч угодил сопернику левой рукой в лицо. В этом затем убедил Матюнин, посмотревший видеозапись, после чего он указал на 11-метровую отметку и наказал сфолившего желтой карточкой. Еще одно предупреждение получил за неспортивное поведение Алан Дзагоев.

Момент с пенальти "Ростова" в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 11-метровый удар в исполнении Романа Еременко парировал. Оснований для назначения повторного пенальти не возникло. Первым к отлетевшему мячу успел Хердур Магнуссон, отбивший его в сторону. И он, и голкипер не нарушили процедуру выполнения пенальти.

Момент с пенальти "Ростова" в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти "Ростова" в ворота Игоря Акинфеева.
Момент с пенальти «Ростова» в ворота Игоря Акинфеева.

Кто-то скажет, что до удара защитник армейцев наклонился вперед, и проекции его головы и корпуса оказались внутри штрафной площади. Но по правилам это не считается нарушением. В них говорится, что положение игрока при возобновлении игры определяется положением его стоп или любой касающейся земли части его тела, за исключением указанного в правиле 11 «Вне игры». (Александр Бобров)

ЦСКА — Ростов

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