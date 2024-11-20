ЦСКА и «Ростов» встретятся в 16-м туре РПЛ 23 ноября

ЦСКА и «Ростов» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 14.15 по московскому времени.

После 15 туров чемпионата ЦСКА занимает шестое место с 27 очками. Ростовчане с 17 очками идут восьмыми.

В премьер-лиге соперники играли между собой 51 раз: у армейцев — 33 победы, у «Ростова» — 15, еще 13 матчей закончились вничью.