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ЦСКА — «Ростов»: дата и время начала матча РПЛ

ЦСКА и «Ростов» встретятся в 16-м туре РПЛ 23 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Ростов» встретятся в 16-м туре чемпионата России в субботу, 23 ноября. Матч на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 14.15 по московскому времени.

После 15 туров чемпионата ЦСКА занимает шестое место с 27 очками. Ростовчане с 17 очками идут восьмыми.

В премьер-лиге соперники играли между собой 51 раз: у армейцев — 33 победы, у «Ростова» — 15, еще 13 матчей закончились вничью.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 14:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

В прямом эфире матч ЦСКА — «Ростов» покажут на канале «Матч Премьер» и сайте matctv.ru (на платной основе). Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события игры ЦСКА — «Ростов» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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