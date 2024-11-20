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Футболист «Зенита» Мостовой признался, что тратит больше 500 тысяч рублей в первый день месяца

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о своих ежемесячных тратах.

«Больше ли это полумиллиона в месяц? Да, больше. Я только в первый день месяца сумму даже больше трачу, чтобы родителям отправить, семье перевести, кредиты оплатить и так далее», — приводит Metaratings.ru слова Мостового.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, забив пять голов и сделав две результативные передачи.

В середине октября одноклубник Мостового Евгений Латышонок заявил, что ему одному хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
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 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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