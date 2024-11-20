Непомнящий считает, что Файзуллаеву повезло с ЦСКА

Бывший советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий высказался об игре узбекского вингера армейцев Аббосбека Файзуллаева.

«Мне очень нравится Файзуллаев — хороший парень, умница, обладает хорошими качествами. То, что он надел футболку ЦСКА на командном фото сборной Узбекистана, наверное, говорит о его любви к клубу. Для меня такой его жест стал открытием. Наверное, для него ЦСКА уже стал родным», — сказал Непомнящий Legalbet.

По его словам, Файзуллаев в ЦСКА точно нашел свою игру.

«Он один из ключевых игроков команды, но нельзя говорить, что это главный креативщик, потому что в команде еще есть люди со светлой головой. Но Файзуллаев дает эту скорость, разницу, находит интересные продолжения. У меня никогда нет позиции по вопросу, когда надо или нет уезжать игроку в другие клубы. Каждый футболист решает сам. Дальше уже как повезет. Вот с ЦСКА Файзуллаеву повезло, он нашел свою команду. Он раскрывается и растет», — добавил Непомнящий.

В этом сезоне 21-летний Файзуллаев провел за ЦСКА 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2026 года.