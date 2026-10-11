ЦСКА и «Родина» назвали составы на матч 10-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Родины» на матч 10-го тура чемпионата России.
Встреча состоится 11 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.
ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано.
Запасные: Бориско, Баровский, Филюшин, Данилов, Глебов, Козлов, Кармо, Вакулич, Тамерлан Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.
«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко, Рейна, Мансилья, Бакаев, Максименко, Тимошенко.
Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Бекао, Крижан, Бессмертный, Сокол, Ушатов, Леон Мусаев, Онугха, Абдулсаламов, Сиссоко.
Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|0 : 0
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1