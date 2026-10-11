ЦСКА и «Родина» назвали составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Родины» на матч 10-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 11 октября на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Аззи, Абдулкадыров, Лукин, Алвес, Обляков, Олейников, Кисляк, Лусиано.

Запасные: Бориско, Баровский, Филюшин, Данилов, Глебов, Козлов, Кармо, Вакулич, Тамерлан Мусаев, Попович, Фиров, Воронов.

«Родина»: Волков, Силва, Мачадо, Мещанинов, Наде, Фищенко, Рейна, Мансилья, Бакаев, Максименко, Тимошенко.

Запасные: Айдаров, Гогличидзе, Тананеев, Бекао, Крижан, Бессмертный, Сокол, Ушатов, Леон Мусаев, Онугха, Абдулсаламов, Сиссоко.

Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Родина» можно в матч-центре «СЭ».