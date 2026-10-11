ЦСКА — «Родина»: прямая трансляция матча РПЛ

ЦСКА и «Родина» встретятся в 10-м туре чемпионата России в воскресенье, 11 октября. Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Начало — в 16.30 по московскому времени.

Следить за ходом встречи ЦСКА — «Родина», счетом и ключевыми событиями можно в футбольном матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 16.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

ЦСКА в предыдущем туре обыграл махачкалинское «Динамо» (3:1). Армейцы одержали гостевую победу благодаря трем забитым мячам. «Родина» перед встречей с ЦСКА сыграла вничью с казанским «Рубином» (1:1).

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