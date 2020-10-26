ЦСКА разгромил «Арсенал» и вышел на второе место

ЦСКА в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ разгромил «Арсенал» (5:1) и вышел на второе место в турнирной таблице.

Дублем в составе победителей отличился Никола Влашич, еще по голу забили Федор Чалов (с пенальти), Арнор Сигурдссон и Иван Обляков. Мяч престижа у туляков на счету Луки Джорджевича.

После данного матча армейцы вышли на второе место, обогнав «Зенит». У подопечных Виктора Гончаренко 25 очков, у лидирующего «Спартака» — 27. «Арсенал» остался 11-м с 12 очками.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

12-й тур

ЦСКА — «Арсенал» (Тула) — 5:1 (1:0)

Голы: Чалов, 45+4 — с пенальти (1:0). Влашич, 50 (2:0). Влашич, 58 (3:0). Джорджевич, 78 (3:1). Сигурдссон, 86 (4:1). Обляков, 87 (5:1).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес (Ахметов, 59), Магнуссон, Дивеев, Дзагоев (Марадишвили, 59), Влашич, Кучаев (Тикнизян, 64), Обляков, Зайнутдинов (Сигурдссон, 79), Чалов, Эджуке (Гайч, 64).

«Арсенал» (Тула): Шамов, Григалава, Беляев, Рассказов, Бауэр, Ломовицкий, Чаушич, Кадири (Хлусевич, 78), Панченко (К.Кангва, 60), Джорджевич, Э.Кангва.

Предупреждения: Григалава, 28. Джорджевич, 31. Кучаев, 43. Бауэр, 90+1.

Судьи: Панин (Дмитров). Березнов (Москва), Абусуев (Санкт-Петербург).

ВАР: Москалев (Воронеж). Еремин (Москва).

26 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».