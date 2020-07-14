РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА пытался обжаловать предупреждение Сигурдссона?

16:43
Теги:

По данным «СЭ», перед матчем 29-го тура с «Локомотивом» ЦСКА попытался обжаловать предупреждение, вынесенное арбитром Алексеем Матюниным Арнору Сигурдссону в игре с «Рубином». Оно стало для исландца четвертым, он заработал дисквалификацию и в четверг пропустит важнейшую встречу с железнодорожниками.

Но с некоторых пор обжаловать желтую карточку стало невозможно. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС и экспертно-судейская комиссия при президенте РФС совместными усилиями исправляют только такие промахи, допущенные рефери в ходе матча:

— ошибочное применение предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды;

— ошибочное удаление игрока;

— ошибочное неудаление игрока при вынесении ему второго предупреждения в матче.

Просто предупреждение, даже если оно ошибочное, не рассматривается и не отменяется. (Александр Бобров)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
31
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 28-й тур. ЦСКА — «Рубин» и другие матчи




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир