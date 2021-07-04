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ЦСКА проявляет интерес к защитнику сборной Северной Македонии

18:15
Эзджан Алиоски (в центре). Фото UEFA.com
Эзджан Алиоски (в центре). Фото UEFA.com
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Защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, экс-футболистом английского «Лидса», находящимся в статусе свободного агента, также интересуется «Галатасарай». Алиоски намерен подписать четырехлетний контракт с турецким клубом.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.

Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NicoSchira/status/1411698054479110151

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