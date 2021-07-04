ЦСКА проявляет интерес к защитнику сборной Северной Македонии

Защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, экс-футболистом английского «Лидса», находящимся в статусе свободного агента, также интересуется «Галатасарай». Алиоски намерен подписать четырехлетний контракт с турецким клубом.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.

Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.