ЦСКА проявляет интерес к защитнику сборной Северной Македонии
18:15
Защитник сборной Северной Македонии Эзджан Алиоски попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По информации источника, экс-футболистом английского «Лидса», находящимся в статусе свободного агента, также интересуется «Галатасарай». Алиоски намерен подписать четырехлетний контракт с турецким клубом.
В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 38 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и три результативные передачи.
Алиоски сыграл в трех матчах на Евро-2020. Во встрече с Украиной (1:2) он отметился забитым мячом.
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