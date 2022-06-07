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Крыховяк подтвердил, что вернется в расположение «Краснодара»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник Гжегож Крыховяк подтвердил, что вернется в расположение «Краснодара».

«Не знаю, как все сложится. Но на данный момент я должен вернуться в Россиию и начать подготовку к новому сезону там», — цитирует Крыховяка Sport.pl.

О возможном возвращении Крыховяка в «Краснодар» сообщил «СЭ» 5 июня.

Этот сезон 32-летний поляк заканчивал в греческом клубе АЕК. Хавбек приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке, воспользовавшись новыми правилами ФИФА.

В текущем сезоне за «Краснодар» Крыховяк провел 14 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт действует до июня 2024 года.

Гжегож Крыховяк
ФК Краснодар
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