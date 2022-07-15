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Сегодня, 17:05

ЦСКА представил новую форму на сезон

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ЦСКА показал фотографии с новой формой команды на сезон-2022/23. Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале клуба 15 июля.

Представлены домашний (красно-синие цвета), гостевой (белый) и третий (темно-синий) комплекты формы.

В съемках приняли участие защитник Игорь Дивеев, форвард Федор Чалов, комик Игорь Джабраилов и другие.

16 июля ЦСКА в Москве сыграет в первом туре РПЛ против «Урала», начало — в 15.00 (мск).

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ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар – Факел
 - : -
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