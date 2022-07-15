ЦСКА представил новую форму на сезон

ЦСКА показал фотографии с новой формой команды на сезон-2022/23. Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале клуба 15 июля.

Представлены домашний (красно-синие цвета), гостевой (белый) и третий (темно-синий) комплекты формы.

В съемках приняли участие защитник Игорь Дивеев, форвард Федор Чалов, комик Игорь Джабраилов и другие.

16 июля ЦСКА в Москве сыграет в первом туре РПЛ против «Урала», начало — в 15.00 (мск).