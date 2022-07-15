ЦСКА представил новую форму на сезон
ЦСКА показал фотографии с новой формой команды на сезон-2022/23. Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале клуба 15 июля.
Представлены домашний (красно-синие цвета), гостевой (белый) и третий (темно-синий) комплекты формы.
В съемках приняли участие защитник Игорь Дивеев, форвард Федор Чалов, комик Игорь Джабраилов и другие.
16 июля ЦСКА в Москве сыграет в первом туре РПЛ против «Урала», начало — в 15.00 (мск).
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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