ЦСКА предложили услуги нападающего «Енисея» Окладникова

Несколько клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) проявляют интерес к нападающему «Енисея» Андрею Окладникову, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, услуги 22-летнего россиянина предложены ЦСКА.

В нынешнем сезоне Окладников забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Енисей» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и БЕТСИТИ Кубке России.

Контракт нападающего с красноярским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.