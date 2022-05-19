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Сегодня, 11:45

ЦСКА предложили услуги нападающего «Енисея» Окладникова

Карен Саркисян
Корреспондент
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Несколько клубов Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) проявляют интерес к нападающему «Енисея» Андрею Окладникову, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, услуги 22-летнего россиянина предложены ЦСКА.

В нынешнем сезоне Окладников забил девять мячей и отдал две результативные передачи в 22 матчах за «Енисей» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и БЕТСИТИ Кубке России.

Контракт нападающего с красноярским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/tsska-predlozhili-uslugi-napadayushchego-eniseya-okladnikova-1270147/
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