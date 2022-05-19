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Агент Кравцова: «У Кирилла большое желание играть в «Зените». Он в клубе с семи лет, зенитовец до мозга костей»

Агент Кравцова рассказал о перспективах возвращения полузащитника в «Зенит»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Андрей Талаев, агент полузащитника «Нижнего Новгорода» Кирилла Кравцова, рассказал о перспективах возвращения своего клиента в «Зенит». 19-летний россиянин выступает за нижегородский клуб на правах аренды.

«Кравцова изначально отдавали за игровой практикой, чтобы затем вернуть в клуб, — приводит слова Талаева «РБ Спорт». — Практику Кирилл получил в полном объеме. Но пока глобального разговора с «Зенитом» не было, сейчас у клубов очный матч, после него будем общаться. Хотя это решение выглядит правильным, в нынешней ситуации будет логичным его вернуть, Кирилл хорошо себя проявил«.

Агент отметил, что у полузащитника большое желание играть в петербургском клубе.

«У Кирилла большое желание играть в «Зените». Он в клубе с семи лет, зенитовец до мозга костей. Но Кравцов хочет играть, а если разговор о том, чтобы сидеть на скамейке, то, наверное, лучше еще хотя бы полгода провести в «Нижнем», где ему очень сильно доверяют и сам он это доверие оправдывает», — сказал он.

В нынешнем сезоне Кравцов забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 11 матчах за «Нижний Новгород» в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-kravtsova-reshenie-vernut-kirilla-vy-glyadit-logichny-m-on-zenitovets-do-mozga-kostej/
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