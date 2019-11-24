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ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес

12:56
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В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.

— Поздравляем Витиньо с завоеванием Кубка Либертадорес, — написал Twitter московского клуба.

Витиньо перешел в ЦСКА в 2013 году. С января 2015 года по декабрь 2016-го он находился в аренде в бразильском «Интернасионале». Всего за красно-синих бразилец провел 83 матча, забил 19 голов.

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