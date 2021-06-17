ЦСКА поздравил Дзагоева с днем рождения
10:33
ЦСКА поздравил своего полузащитника Алана Дзагоева с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнился 31 год.
«Поздравляем с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева!», — говорится в сообщении ЦСКА.
Дзагоев всю карьеру (с 2008 года) выступает за ЦСКА. На его счету 262 матча и 55 голов. Он трижды выигрыывал чемпионат России, четыре раза Кубок и Суперкубок страны. Также являлся игроком сборной России. В ее составе участвовал в чемпионате Европы 2012, чемпионатах мира 2014 года и 2018 года.
Поздравляем с днём рождения полузащитника #ЦСКА Алана Дзагоева! ?? pic.twitter.com/fVbC1nVtYK— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 17, 2021
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