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ЦСКА поздравил Дзагоева с днем рождения

10:33
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ЦСКА поздравил своего полузащитника Алана Дзагоева с днем рождения. Сегодня хавбеку исполнился 31 год.

«Поздравляем с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева!», — говорится в сообщении ЦСКА.

Дзагоев всю карьеру (с 2008 года) выступает за ЦСКА. На его счету 262 матча и 55 голов. Он трижды выигрыывал чемпионат России, четыре раза Кубок и Суперкубок страны. Также являлся игроком сборной России. В ее составе участвовал в чемпионате Европы 2012, чемпионатах мира 2014 года и 2018 года.

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