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Алексей Березуцкий посоветовал не обращать внимания на слухи на фоне увольнения Олича из ЦСКА

11:12
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий посоветовал не обращать внимания на слухи в СМИ на фоне увольнения из клуба Ивицы Олича.

«Я бы посоветовал всем абстрагироваться от информации, которую часто пишут в интернете. Перед нами сейчас стоят конкретные задачи на сборе: заложить физический фундамент, чтобы постараться избежать травм. Для этого в середине сезона руководство клуба сделало некоторые перестановки в медицинском штабе. Думаю, сбор пройдет великолепно», — сказал в интервью YouTube-каналу ЦСКА Березуцкий.

15 июня ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича с поста главного тренера клуба. Хорватский специалист проработал в команде чуть менее трех месяцев. Исполняющим обязанности главного тренера красно-синих назначен Алексей Березуцкий.

Под руководством Березуцкого ЦСКА проведет предсезонный сбор в Бад-Тацмансдорфе (Австрия). Первый сбор армейцев продлится до 28 июня.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Gtp8ir9tp8U

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Иван Торопцев все материалы автора
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