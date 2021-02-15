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ЦСКА показал первые минуты Бохинена в клубе

13:17
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
Эмиль Бохинен. Фото ПФК ЦСКА
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ЦСКА в Twitter 15 февраля опубликовал видео с полузащитником Эмилем Бохиненом, о трансфере которого клуб объявил ранее в этот же день.

Пресс-служба ЦСКА провела 21-летнего норвежца от раздевалки до футбольного поля. Игрок уже получил экипировку москвичей и готовится провести первую тренировку. Также в закадровом тексте было озвучено, что в ближайшее время все узнают номер новичка.

Ранее 15 февраля сам Бохинен прокомментировал трансфер.

«Наконец-то все официально. Мечта стала реальностью. Вперед, ЦСКА», — подписал публикацию в Instagram 21-летний норвежец.

На данный момент футболист уже прибыл в расположение армейцев в Кампоаморе, где ЦСКА проводит учебно-тренировочные сборы.

В прошлом сезоне чемпионата Норвегии Бохинен сыграл в 24 матчах, забил 5 голов и сделал 2 голевые передачи.

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