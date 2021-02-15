Как стало известно «СЭ», бывший полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш до среды подпишет контракт с «Крыльями Советов», в случае удачного медосмотра. Футболист его пройдет сегодня.

Ранее пресс-служба самарцев сообщала, что португальский полузащитник прибыл на сборы команды, но по условиям переговорного процесса поддерживает форму самостоятельно.

Рикарду Алвеш защищал цвета оренбуржцев с 2018 года. В нынешнем сезоне 27-летний португалец провел 8 матчей и забил 1 гол в Олимп-ФНЛ.

(Данил Алешин)