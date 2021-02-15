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«Зенит» назвал сроки возвращения Малкома после травмы

13:01
Малком. Фото ФК «Зенит»
Малком. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» на официальном сайте 15 февраля сообщил о сроках восстановления бразильского полузащитника Малкома.

У хавбека диагностирована травма связки коленного сустава. Предварительный прогноз медицинского штаба питерцев о сроках восстановления составляет четыре недели. Также принято решение, что футболист будет лечиться в Санкт-Петербурге консервативным путем под наблюдением физиотерапевтов команды.

Таким образом, игрок, вероятно, пропустит встречу 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала», а также матчи чемпионата с «Ростовом», «Рубином» и «Ахматом».

9 февраля 23-летний бразилец получил травму в контрольном матче против сборной Иордании (1:0).

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Малком провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-02-15-malkom-budet-prokhodit-reabilitatsiyu-v-peterburge.htm

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