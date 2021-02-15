«Зенит» назвал сроки возвращения Малкома после травмы

«Зенит» на официальном сайте 15 февраля сообщил о сроках восстановления бразильского полузащитника Малкома.

У хавбека диагностирована травма связки коленного сустава. Предварительный прогноз медицинского штаба питерцев о сроках восстановления составляет четыре недели. Также принято решение, что футболист будет лечиться в Санкт-Петербурге консервативным путем под наблюдением физиотерапевтов команды.

Таким образом, игрок, вероятно, пропустит встречу 1/8 финала Кубка России против тульского «Арсенала», а также матчи чемпионата с «Ростовом», «Рубином» и «Ахматом».

9 февраля 23-летний бразилец получил травму в контрольном матче против сборной Иордании (1:0).

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Малком провел 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.