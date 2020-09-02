ЦСКА показал фото с Набабкиным после операции на колене

ЦСКА в Twitter опубликовал фото защитника Кирилла Набабкина, который перенес операцию на колене в Германии.

— Кирилл Набабкин с хирургом Торе Цантопом, который прооперировал его в Мюнхене, — говорится в сообщении. — Торе всегда оказывает качественную помощь игрокам ЦСКА.

Кирилл Набабкин с хирургом Торе Цантопом, который прооперировал его в Мюнхене. Торе всегда оказывает качественную помощь игрокам #ЦСКА ? pic.twitter.com/RUAggtR8vo — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 2, 2020

У Набабкина был диагностирован разрыв передней крестообразной связки правого колена после игры с «Зенитом». Ближайшие дни игрок проведет в Германии под наблюдением медиков, после чего вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе армейцев.

В текущем сезоне Набабкин провел три матча в РПЛ.