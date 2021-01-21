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ЦСКА показал фото Акинфеева и Василия Березуцкого, намекнув на их длительное пребывание в клубе

13:01
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ЦСКА в клубных соцсетях опубликовал фото капитана команды Игоря Акинфеева и заместителя генерального директора армейцев по спортивным вопросам Василия Березуцкого.

Пресс-служба армейцев, вероятно, намекает на длительное пребывание обоих в составе московского клуба. 34-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА, 38-летний Березуцкий с 2000 года в команде, а после завершения карьеры игрока занял административную должность.

«Годы идут, лица не меняются», — подписала пост пресс-служба ЦСКА.

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