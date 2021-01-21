ЦСКА показал фото Акинфеева и Василия Березуцкого, намекнув на их длительное пребывание в клубе
13:01
ЦСКА в клубных соцсетях опубликовал фото капитана команды Игоря Акинфеева и заместителя генерального директора армейцев по спортивным вопросам Василия Березуцкого.
Пресс-служба армейцев, вероятно, намекает на длительное пребывание обоих в составе московского клуба. 34-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА, 38-летний Березуцкий с 2000 года в команде, а после завершения карьеры игрока занял административную должность.
«Годы идут, лица не меняются», — подписала пост пресс-служба ЦСКА.
Годы идут, лица не меняются ? #Кампоамор2021?? pic.twitter.com/v4nKcJZewr— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2021
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