ЦСКА подтвердил переход Гайча

Форвард Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба. До этого аргентинский футболист выступал за «Сан-Лоренсо».

Сообщается, что российский клуб достиг договоренности о переходе. Красно-синие подписали контракт с нападающим на пять лет. Ранее игрок успешно прошел медобследование.