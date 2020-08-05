ЦСКА подтвердил переход Гайча
18:15
Форвард Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба. До этого аргентинский футболист выступал за «Сан-Лоренсо».
Сообщается, что российский клуб достиг договоренности о переходе. Красно-синие подписали контракт с нападающим на пять лет. Ранее игрок успешно прошел медобследование.
В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaych-popolnil-sostav-pfk-cska/
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