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ЦСКА подтвердил переход Гайча

18:15
Адольфо Гайч и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА.
Адольфо Гайч и Роман Бабаев. Фото ПФК ЦСКА.
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Форвард Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт клуба. До этого аргентинский футболист выступал за «Сан-Лоренсо».

Сообщается, что российский клуб достиг договоренности о переходе. Красно-синие подписали контракт с нападающим на пять лет. Ранее игрок успешно прошел медобследование.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/adolfo-gaych-popolnil-sostav-pfk-cska/

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