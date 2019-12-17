ЦСКА подписал новый контракт с Кучаевым

ЦСКА продлил соглашение с полузащитником Константином Кучаевым, информирует клубная пресс-служба.

Новый контракт с 21-летним хавбеком будет действовать до 2023 года.

Кучаев перешел в армейский клуб в 2015 году. За основную команду дебютировал 2 апреля 2017-го, провел 65 матчей, в которых отметился одним забитым голом — в ворота «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Кучаев — игрок молодежной сборной России, за которую сыграл 7 матчей.

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